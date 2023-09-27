Кямран Набизаде – новый президент Федерации тяжелой атлетики, Фирдовси Умудов избран вице-президентом
Сегодня состоялась отчетно-выборная конференция в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана.
Новым президентом Федерации был избран генеральный директор Азербайджанской промышленной корпорации, бывший депутат Милли Меджлиса Кямран Набизаде. Он сменил на этом посту председателя Верховного суда Азербайджана Инама Керимова.
Также были избраны вице-президенты Федерации. Вице-президентами стали заслуженный тренер Азербайджана, президент профессионального спортивного клуба «Серхедчи», полковник Государственной пограничной службы Фирдовси Умудов и вице-президент Silk Way Group Мирсамед Мовсюмзаде.
Помимо этого, изменено название самой Федерации. Если раньше она называлась Azərbaycan ağır atletika federasiyası, то теперь – Azərbaycan ağırlıq qaldırma federasiyası.