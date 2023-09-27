Байрамов проинформировал Юри Ким о действиях Азербайджана

В ходе встречи обсуждались текущая ситуация в регионе после антитеррористических мероприятий Азербайджана и вопросы гуманитарной помощи.

Байрамов подчеркнул важность прекращения присутствия незаконных армянских вооруженных формирований в регионе и информировал гостью о мерах, принимаемых Азербайджаном для обеспечения нужд армянских жителей, а также о переговорах по их реинтеграции.

Было доведено до сведения, что продолжающаяся клеветническая кампания против Азербайджана безосновательна и страна не представляет никакой угрозы для армянских жителей. Была выражена готовность организовать визит органов ООН в Карабахский регион Азербайджана для доказательства беспочвенности обвинений в адрес страны.

Министр выразил обеспокоенность по поводу продолжающихся препятствий со стороны Армении к мирному процессу, несмотря на усилия Азербайджана и его международных партнеров. Байрамов подчеркнул интерес Азербайджана в мирном процессе на основе взаимного уважения территориальной целостности и суверенитета.

На встрече также обсуждались другие вопросы взаимного интереса.