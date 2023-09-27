Ильхам Алиев в Зангилане обновлено 14:20
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии гидроэлектростанции «Джахангирбейли» ОАО «Азерэнержи».
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Президент Ильхам Алиев открыл комплекс Зангиланского конгресс-центра.
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28 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Зангиланский район, сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно информации, Ильхам Алиев заложил фундамент села Алыбейли.
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