Ильхам Алиев в Зангилане обновлено 14:20

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии гидроэлектростанции «Джахангирбейли» ОАО «Азерэнержи».

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Президент Ильхам Алиев открыл комплекс Зангиланского конгресс-центра.

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28 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Зангиланский район, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно информации, Ильхам Алиев заложил фундамент села Алыбейли.