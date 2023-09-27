Первый зампред комитета Госдумы о выводе российских войск из Карабаха

Присутствие российского миротворческого контингента в Карабах ском регионе Азербайджана, скорее всего, будет неактуально. Как передают российские СМИ, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы Виктор Водолацкий, отвечая на вопрос об упразднении сепаратистского образования в Карабах ском регионе Азербайджана.

Водолацкий сказал, что исходя из того, что Армения и ее лидер Никол Пашинян признали Карабах территорией Азербайджана, теперь там идет процесс ликвидации сепаратистского образования.

«Азербайджанская сторона будет создавать условия для людей, которые там останутся, потому что это уже их территория», - заявил депутат.

Водолацкий также отметил, что присутствие российского миротворческого контингента, скорее всего, «будет неактуально», но решение будет приниматься руководителями России, Азербайджана и Армении.

Он подчеркнул приоритет России в прекращении военных действий в регионе: «Для России главное - чтобы не было вооруженных конфликтов, столкновений… России важен элемент стабильности на Южном Кавказе».