Глава проиранского сайта получил 17 лет тюрьмы
В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Сардара Бабаева, обвиняемого в государственной измене.
Как сообщает haqqin.az из зала суда, Сардар Бабаев приговорен к 17 годам лишения свободы.
Отметим, что Сардар Бабаев являлся руководителем сайта Mаide.аz. В октябре 2021 года он был арестован Службой государственной безопасности. Ему предъявили обвинение по статье 274 (измена Родине) УК Азербайджана.
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