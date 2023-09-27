МИД Азербайджана сообщил: «В своем заявлении МИД Армении приводит искаженные факты, отрицая свою ответственность за длительную, более 30-летнюю, военную агрессию и оккупацию азербайджанских территорий, массовые расправы и преступления против человечности, совершенные против Азербайджана.

МИД подчеркнул, что Азербайджан никогда не нападал на гражданское население, тем самым опровергнув обвинения, выдвигаемые Арменией.

Армения, согласно МИД Азербайджана, саботировала все попытки мирного урегулирования ситуации, и распространение ею ложных сведений о ситуации с армянским населением является частью этой дезинформационной кампании.

«Хотя 21 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что нет прямой угрозы для гражданского населения, распространение МИД Армении информации о том, что происходит «этническая чистка» местных армян, ясно демонстрирует, насколько несогласованной и ложной является политика и позиция Армении», – сообщили в МИД.

МИД подчеркнул, что Азербайджан не имеет отношения к решениям местных армян из Карабахского района переехать в Армению или другие страны.

Азербайджан также выразил готовность обеспечить армянскому населению Карабаха условия для достойной жизни и подчеркнул свое стремление к мирной реинтеграции армянских жителей на основе уважения к территориальной целостности и суверенитету, говорится в сообщении МИД.

«Азербайджан стремится к реинтеграции армянских жителей как полноправных граждан, а Конституция и национальное законодательство Азербайджана, а также наши международные обязательства создают прочную основу для этого», – подытожили в МИД.