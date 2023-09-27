Расширение пакета медицинского страхования в Азербайджане

На сегодняшний день количество медицинских услуг, включенных в пакет обязательного медицинского страхования (ОМС), достигло 3 315. Это означает, что за последние несколько лет пакет обновлялся как минимум три раза, заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, выступая на презентации обновленного пакета ОМС.

По его словам, Агентство планирует в будущем решить проблемы лекарственного обеспечения в рамках обязательного медицинского страхования.

В то же время министр здравоохранения Теймур Мусаев сказал, что сегодня в Азербайджане государственный и частный секторы здравоохранения дополняют друг друга. Принятый закон «О государственном и частном партнерстве» обеспечил новые возможности сотрудничества в этой сфере. В ближайшее время будут разработаны и представлены соответствующие правила по указанным вопросам.

По его словам, это также создаст большие возможности для обязательного медицинского страхования в Азербайджане.