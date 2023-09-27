Азербайджан обеспечит права армян Карабаха

«Единственная красная линия, которую мы никогда не позволим переступить, — это то, что может поставить под вопрос наш суверенитет и территориальную целостность», — отметил он.

Амирбеков также выразил мнение, что Азербайджану и Армении предстоит установить добрососедские отношения, поскольку, по его словам, «если на самом высоком политическом уровне лидеры Азербайджана и Армении заявляли о признании территории и о том, что мы соседи, то и у нас нет другого выхода, кроме как быть просто добрыми соседями».

Представитель президента подчеркнул профессионализм военнослужащих Азербайджана во время последних антитеррористических мероприятий, отметив, что они приложили все усилия для предотвращения гражданских потерь. «Они длились менее одного дня и были похожи на высокоточные действия хирурга, которые направлены на нейтрализацию военных объектов», — сказал он.