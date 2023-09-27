Комиссия встретилась с жителями Сёюдлю: обсуждают экологическую ситуацию
В селе Сёюдлю Кедабекского района проводится очередная встреча членов комиссии, созданной с целью мониторинга и оценки сложившейся ситуации с коллектором отходов, с жителями села.
В ходе встречи были представлены результаты мониторинга, проведенного международной мониторинговой компанией Micon.
Отметим, что председателем комиссии является министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев. В состав комиссии входят председатель Государственного агентства водных ресурсов, заместитель министра здравоохранения, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, заместитель министра сельского хозяйства, заведующий отделом промышленности и энергетики Кабинета Министров, начальник Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики и глава Исполнительной власти Кедабекского района.