Кадыров Путину: «Если ваш приказ не выполним, значит нам не жить в России»

Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. На встрече обсудили ситуацию в экономике, в социальной сфере республики.

«В целом динамика положительная благодаря вам и вашей команде»,— сказал президент Рамзану Кадырову.

Рамзан Кадыров похвастался успехами чеченцев на войне в Украине, отметил, что «это наше общее дело». Он заявил, что в Чеченской Республике создали 5 полков и 3 батальона и все они воюют в Украине. «Если ваш приказ не выполним, значит нам не жить в этом государстве»,— сказал Кадыров.

15 сентября появились сообщения о резком ухудшении здоровья Рамзана Кадырова. 20 сентября Кадыров опроверг слухи о своей болезни и раскрыл причину посещения Центральной клинической больницы в Москве.