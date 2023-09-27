Кадыров Путину: «Если ваш приказ не выполним, значит нам не жить в России»
Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. На встрече обсудили ситуацию в экономике, в социальной сфере республики.
«В целом динамика положительная благодаря вам и вашей команде»,— сказал президент Рамзану Кадырову.
Рамзан Кадыров похвастался успехами чеченцев на войне в Украине, отметил, что «это наше общее дело». Он заявил, что в Чеченской Республике создали 5 полков и 3 батальона и все они воюют в Украине. «Если ваш приказ не выполним, значит нам не жить в этом государстве»,— сказал Кадыров.
15 сентября появились сообщения о резком ухудшении здоровья Рамзана Кадырова. 20 сентября Кадыров опроверг слухи о своей болезни и раскрыл причину посещения Центральной клинической больницы в Москве.
* * * 14:18
Президент РФ Владимир Путин в Кремле встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщают российские СМИ.
Российский лидер отметил личный вклад главы Чечни в динамичное развитие республики.