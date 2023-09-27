Кремль о ситуации в Карабахе

Кремль внимательно отслеживает развитие ситуации в Карабахском регионе Азербайджана. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ответ на просьбу прокомментировать подписание главой карабахских сепаратистов Самвелом Шахраманяном «указа» о роспуске сепаратистского режима с 1 января 2024 года Песков сказал: «Мы внимательно отслеживаем ситуацию, прежде всего, конечно, гуманитарный аспект, он наиболее важен».

Представитель Кремля также сказал, что российские миротворцы «продолжают оказывать содействие людям…»