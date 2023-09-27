Карабахские армяне: «Где Франция? Где Америка? Где Мишель?»

Армяне выражают свое разочарование в неудачных попытках ЕС играть роль посредника в Карабах е, пишет Politico.

Издание приводит в качестве иллюстрации этих настроений высказывания 58-летнего Спартака, бывшего охранника, который прибыл в Армению.

«Все говорят, что они заботятся о нас, но где они? — недоумевает Спартак. - «Где Франция? Где Америка? Где Шарль Мишель?»

Politico пишет, что Европа пообещала предоставить меньше помощи армянам, чем США, несмотря на непосредственную близость региона к Старому континенту. ЕС пообещал выделить €5 миллионов, в то время как Вашингтон предоставит $11,5 миллиона.

«Россию видят как предателя интересов армян, учитывая ее заявленные обязательства их защищать, однако теперь и ЕС теряет доверие армян», — сказала Карина Аведисян, старший аналитик Регионального центра демократии и безопасности Армении.

«Люди, как Мишель, так часто говорят о западных ценностях, ничего не делая для их соблюдения», — сказала Аведисян.