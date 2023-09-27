Кремль о «чрезвычайно враждебном» решении Еревана

Решение Армении о присоединении к Римскому статуту является «чрезвычайно враждебным» по отношению к России. Как передают российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Армения прекрасно знает, что мы не являемся участниками [Римского статута], и Армения прекрасно осведомлена о спорном решении [Международного уголовного суда относительно выдачи ордера на арест президента РФ Владимира Путина], принятом на основе этого статута», — рассказал Песков.

Он подчеркнул, что такие действия Армении не приветствуются Россией, поскольку в Ереване хорошо осведомлены о позиции Москвы по данному вопросу.

Напомним, ранее Никол Пашинян сообщал о твердой решимости властей Армении ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в полном объеме.

Стоит отметить, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал международный ордер на арест президента России Владимира Путина.