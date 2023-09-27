Азербайджан опровергает обвинения Пашиняна

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну хорошо известно, что выезд армянских жителей, проживающих в Карабах ском регионе Азербайджана, является их личным решением и не имеет ничего общего с насильственным переселением. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана на обвинения премьера Армении.

«Если какая-то часть армянского населения Карабаха не желает жить и подчиняться законам Азербайджана, мы не можем принудить их к этому. Наоборот, мы призываем армянское население не покидать места своего проживания и стать частью многонационального общества Азербайджана. Для установления мира и безопасности в регионе Армения должна устранить барьеры, препятствующие процессу реинтеграции армянских жителей и сфокусироваться на успешном завершении переговорного процесса по мирному договору, основанному на территориальной целостности и суверенитете обеих стран», — говорится в комментарии МИД.

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство также отвергает и осуждает заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы «этнической чистке» в Карабахе, что подрывает возможные перспективы мира между Азербайджаном и Арменией.

МИД отметил, что премьер-министр Армении не только отступает от своего прежнего заявления от 21 сентября о том, что местным армянам со стороны Азербайджана ничего не угрожает. Более того, используя такие тревожные нарративы, он стремится сорвать усилия Азербайджана по оказанию гуманитарной помощи армянскому населению и процесс реинтеграции, подрывает возможные перспективы мира между Азербайджаном и Арменией.

«Руководство Армении не замечает, как официальный Баку оперативно приступил к осуществлению необходимых мер гуманитарной поддержки и удовлетворения насущных потребностей армянских жителей Карабахского региона Азербайджана», — указали во внешнеполитическом ведомстве.

В комментарии отмечается, что для установления мира и безопасности в регионе Армения должна прекратить препятствовать реинтеграции местных армян и сосредоточиться на успешном завершении переговорного процесса по заключению мирного договора с Азербайджаном, основанного на территориальной целостности и суверенитете двух стран.