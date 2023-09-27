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Делегация в расширенном составе во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым находилась с рабочим визитом в Лондоне для участия в 28-й ежегодной конференции и общем собрании Международной ассоциации прокуроров (МАП). Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, на торжественной церемонии флаг Ассоциации был вручен генпрокурору Кямрану Алиеву, который, приняв флаг, пригласил участников мероприятия на 29-ю ежегодную конференцию МАП – она пройдет в Баку в сентябре 2024 года. На церемонии был продемонстрирован видеоролик, посвященный национальным культурно-историческим памятникам Азербайджана и его столицы Баку, участникам мероприятия были розданы брошюры и информационные буклеты на эту тему.

В рамках визита в Лондон генпрокурор Азербайджана встретился с директором Королевской прокуратуры Великобритании Максом Хиллом. В ходе встречи обсуждались необходимость расширения связей между правоохранительными органами двух стран, а также возможности сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, в частности, с нелегальной миграцией, торговлей людьми и незаконным оборотом наркотиков. Кямран Алиев выразил благодарность за привлечение к ответственности и арест членов радикальной религиозной группировки, напавшей на административное здание посольства Азербайджана в Лондоне 4 августа прошлого года, и тесное сотрудничество с прокуратурой Азербайджана в данном вопросе.

На встрече генпрокурора с главой отдела по вопросам экстрадиции Министерства внутренних дел Королевства Харджем Дарси был обсужден вопрос экстрадиции лиц, обвиняемых в совершении преступления и переданных в международный розыск. Достигнута договоренность о совместных действиях и тесном сотрудничестве в этой области. Состоялась также встреча Кямрана Алиева с генпрокурором Сингапура Люсьеном Вонгом, которому была предоставлена подробная информация о проводимой в Азербайджане работе по системной борьбе с коррупцией в результате широкомасштабных реформ, осуществляемых в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева. Была выражена заинтересованность в изучении и применении положительного опыта Сингапура в этой сфере. В свою очередь, Люсьен Вонг выразил благодарность за успешное взаимное сотрудничество и поинтересовался подготовкой к ежегодной конференции и общем собрании МАП, которые пройдут в Баку в будущем году. Генпрокурор Азербайджана провел также встречи с коллегами из США, Бразилии, Австрии, Объединенных Арабских Эмиратов, Украины, Монголии и других стран, на которых они были проинформированы о проведенных 19 сентября антитеррористических мероприятиях локального характера в Карабахском регионе Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.