Льготные тарифы от AZAL обучающимся в Турции студентам

«Азербайджанские Авиалинии» предоставляют специальные льготные тарифы для граждан Азербайджана, обучающихся в Турции. Скидки для студентов распространяются на рейсы авиакомпании как из Баку в города Турции, так и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе национальной авиакомпании.

Для бронирования авиабилетов со скидкой необходимо обратиться в колл-центр авиакомпании ([email protected]). Для оформления льготных авиабилетов следует предъявить вид на жительство.

Бронирование авиабилетов следует проводить не позднее, чем за 14 дней до запланированной даты вылета. Студентам рекомендуется заранее планировать свое путешествие и бронировать билеты в указанные сроки.

Студенты имеют право воспользоваться этим предложением дважды в год, что позволяет существенно сократить расходы на путешествия в период обучения.

В ближайшем будущем «Азербайджанские Авиалинии» планируют ввести специальные льготные тарифы также для студентов, обучающихся в других странах.

При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в колл-центр по электронной почте cal[email protected] или через WhatsApp по номеру +994(55) 204 65 54.