Решение банков Азербайджана: долги шехидов аннулируют

Состоялось заседание президиума Ассоциации банков Азербайджана (ABA).

Haqqin.az сообщает, что было принято решение о полном аннулировании в банках всех видов кредитных обязательств, начисленных процентов и других платежей, принадлежащих погибшим в ходе антитеррористических мероприятий военнослужащим.

Также было решено, что проценты и другие платежи, начисленные на кредитные обязательства раненых военнослужащих банками с 19 сентября 2023 года по 31 декабря 2023 года, будут списаны со счетов банков.