Forbes уверяет: «С Карабахом тюркский проект на шаг ближе к завершению»

Конфликт в Карабах е выходит за рамки регионального столкновения и может иметь глобальные последствия. Контроль над регионом может оказывать влияние на геополитический баланс сил и взаимоотношений между странами, пишет Forbes.

Автор статьи предлагает рассматривать конфликт в Карабахе как часть более широкого геополитического процесса и предлагает поближе посмотреть на географические детали региона.

Издание пишет, что ключом к пониманию конфликта является Зангезурский коридор, который может стать последним этапом длинного маршрута «Север-Юг», соединяющего тюркские республики Центральной Азии с Турцией через Азербайджан, обновляя Шелковый путь.

Значимость Зангезурского коридора заключается в жизненно важных железнодорожных и автомобильных магистралях, а также различных энергетических путях, которые могут восстановить значимость Великого шелкового пути, перекрытого Москвой еще два века назад.

Издание пишет, что с окончанием войны в Афганистане Центральная Азия – следующий ключевой регион с геостратегической точки зрения. В подтверждение Forbes приводит знаменательную встречу Байдена с президентами центральноазиатских стран на недавнем заседании Генеральной Ассамблеи ООН, форуме под названием C5+1.