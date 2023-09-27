Forbes уверяет: «С Карабахом тюркский проект на шаг ближе к завершению»
Конфликт в Карабахе выходит за рамки регионального столкновения и может иметь глобальные последствия. Контроль над регионом может оказывать влияние на геополитический баланс сил и взаимоотношений между странами, пишет Forbes.
«Кто контролирует Карабах, потенциально доминирует над этим чувствительным участком границы», - указывает издание.
Автор статьи предлагает рассматривать конфликт в Карабахе как часть более широкого геополитического процесса и предлагает поближе посмотреть на географические детали региона.
Издание пишет, что ключом к пониманию конфликта является Зангезурский коридор, который может стать последним этапом длинного маршрута «Север-Юг», соединяющего тюркские республики Центральной Азии с Турцией через Азербайджан, обновляя Шелковый путь.
Значимость Зангезурского коридора заключается в жизненно важных железнодорожных и автомобильных магистралях, а также различных энергетических путях, которые могут восстановить значимость Великого шелкового пути, перекрытого Москвой еще два века назад.
Издание пишет, что с окончанием войны в Афганистане Центральная Азия – следующий ключевой регион с геостратегической точки зрения. В подтверждение Forbes приводит знаменательную встречу Байдена с президентами центральноазиатских стран на недавнем заседании Генеральной Ассамблеи ООН, форуме под названием C5+1.
В настоящее время этот регион фактически зажат Россией, Китаем и Ираном. Сейчас пяти республикам Центральной Азии нужно проходить через эти страны, чтобы выйти в мир, продавать сырьевые материалы, включая стратегические запасы золота, газа, нефти и пр.
«Но как только вы географически добавляете Азербайджан и Турцию, блокада нарушается. Вот где вступает в игру Срединный коридор, обходящий региональные сверхдержавы и соединяющий Центральную Азию с внешним миром. То есть пять республик Центральной Азии, Каспийское море, Азербайджан, Турция и далее. Армения – единственное препятствие. Так советская власть и планировала границы, чтобы целый ряд стран был взаимно противопоставлен и не имел выхода к морю, кроме как через Россию. С Карабахом, который больше не представляет тактической угрозы, тюркский проект на шаг ближе к завершению», - отмечает Forbes.
В заключение издание пишет, что наличие таких геополитических маршрутов и коридоров не только способствует торговле и экономическому развитию, но также может быть фактором напряжения и конфликтов на глобальной арене.