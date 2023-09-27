Азербайджан предоставил карабахским армянам автобусы

Представители армян Карабах ского региона Азербайджана обратились с просьбой выделить транспортные средства для перевозки гражданских лиц из Ханкенди в Армению, сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Как рассказали в ведомстве, обращение было удовлетворено, и 28 сентября по дороге Агдам – Аскеран – Ханкенди было отправлено 30 автобусов большой вместимости.

Эти транспортные средства предназначены для перевозки проживающих в городе Ханкенди и близлежащих районах и не имеющих собственных автомобилей гражданских лиц.