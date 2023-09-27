Гейдаров обворовывал граждан под предлогом дешевых телефонов

Сотрудники полиции провели очередную операцию на основании поступивших жалоб о краже денежных средств граждан в социальных сетях Tik-Tok и Instagram с использованием киберспособов.

Во время мероприятия сотрудниками полиции Сумгаита был задержан Тельман Гейдаров (2000 г.р.), который обманывал граждан, размещая заманчивые объявления в социальных сетях под заголовком «мобильные телефоны по низким ценам» через созданную страницу n.n telekom.

Задержанный получил онлайн-переводы различных денежных средств граждан. Позднее Т.Гейдаров в целях сокрытия следов блокировал счета людей, переводивших ему деньги для покупки «мобильного телефона по низкой цене», переводил средства на свои личные счета и обналичивал их.

В настоящее время проводится расследование в отношении Гейдарова.

Граждане, пострадавшие от его действий, могут обратиться в полицию.