Гейдаров обворовывал граждан под предлогом дешевых телефонов
Задержано лицо, обманывавшее граждан под предлогом «продажи мобильных телефонов по низким ценам».
Сотрудники полиции провели очередную операцию на основании поступивших жалоб о краже денежных средств граждан в социальных сетях Tik-Tok и Instagram с использованием киберспособов.
Во время мероприятия сотрудниками полиции Сумгаита был задержан Тельман Гейдаров (2000 г.р.), который обманывал граждан, размещая заманчивые объявления в социальных сетях под заголовком «мобильные телефоны по низким ценам» через созданную страницу n.n telekom.
Задержанный получил онлайн-переводы различных денежных средств граждан. Позднее Т.Гейдаров в целях сокрытия следов блокировал счета людей, переводивших ему деньги для покупки «мобильного телефона по низкой цене», переводил средства на свои личные счета и обналичивал их.
В настоящее время проводится расследование в отношении Гейдарова.
Граждане, пострадавшие от его действий, могут обратиться в полицию.