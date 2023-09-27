Токаев: Казахстан будет соблюдать санкции против России

Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении России. Такое заявление в Берлине сделал президент страны Касым-Жомарт Токаев после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, кадры заявления распространились в телеграм-каналах.

«Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть», – сказал Токаев.

Он также заявил, что выступает за немедленное прекращение военных действий между Россией и Украиной и мирные переговоры на основании Устава ООН. «Нужно прекращать взаимные обвинения и вести переговоры, чтобы найти варианты, которые устроят обе стороны», – сказал Токаев.