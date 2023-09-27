Генсек НАТО неожиданно приехал в Киев и поговорил о контрнаступлении

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают украинские СМИ.

Столтенберг выступил на пресс-конференции с Зеленским после переговоров.

«Украинские войска ведут ожесточенные бои, но постепенно продвигаются. Каждый метр, который возвращают украинские войска, — это метр, который теряет Россия... Москва борется за империалистические заблуждения», — цитирует Столтенберга DW.

Зеленский на пресс-конференции говорил, что членство Украины в НАТО — вопрос времени: «Сегодня состоялся разговор уже де-факто союзников. И это вопрос времени, когда Украина станет членом альянса. Мы делаем все, чтобы приблизить это время».

Столтенберг также осудил российские удары вблизи границы Украины с Румынией, членом НАТО. Он сказал, что нет никаких доказательств того, что такие удары были преднамеренным нападением на Румынию, но назвал их «безрассудными» и «дестабилизирующими», пишет Reuters.

В Киеве также находится министр обороны Франции Себастиан Лекорню. Сообщалось и о встрече Зеленского с министром обороны Британии Грантом Шаппсом.