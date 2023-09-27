В Москве пригрозили Еревану ухудшением отношений

Ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда приведет к негативным последствиям для двусторонних отношений с Россией. Об этом сообщили в российском МИД.

«До армянских партнеров изначально была доведена позиция о неприемлемости ратификации Арменией Римского статута МУС в условиях, когда этой структурой выданы ордера на арест высшего руководства России. Инициатива Еревана о заключении двустороннего соглашения была рассмотрена, Москва предложила компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны. К сожалению, он не был учтен, а вместо этого в Армении приняли политическое решение в пользу ратификации Римского статута. Это будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений», — заявили в министерстве.

МИД РФ подчеркнул, что утверждения армянской стороны о том, что присоединение к статуту не повлияет на российско-армянские связи, «не соответствуют действительности».

«Трудно представить себе визит в республику руководства России, особенно когда депутаты от правящей партии призывают к аресту [президента РФ] Владимира Путина по запросу гаагской «фемиды». В Москве рассчитывают, что в Национальном собрании Армении найдутся трезвомыслящие силы, которые не станут «штамповать» заведомо токсичное для армяно-российских отношений решение», — отметили в ведомстве.

В среду парламентская комиссия одобрила законопроект о ратификации Римского статута и отправила его на рассмотрение в парламент. В Ереване подчеркнули, что этот шаг не направлен против России.