Немецкие поставщики McDonald’s Azərbaycan успешно прошли оценивание AQTA

18:08

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) провело оценивание на производственных предприятиях OSI Food Solutions Duisburg и OSI Food Solutions Günszburg, расположенных в Федеративной Республике Германия и экспортирующих в Азербайджан мясную и куриную продукцию, и одобрило импорт данной продукции на территорию нашей республики. Данные объекты были утверждены в соответствии с результатами оценивания, проведенного на месте специалистами Азербайджанского института продовольственной безопасности.

В ходе оценивания были проведены осмотры помещений для приема мяса, обработки, а также подсобных помещений этих предприятий. Наряду с этим, на объектах была осуществлена проверка соответствия ветеринарно-санитарным, санитарно-гигиеническим и санитарно-техническим требованиям. В связи с тем, что было установлено соблюдение соответствующих требований в отношении безопасности пищевых продуктов, деятельность на этих предприятиях была признана приемлемой.

Следует отметить, что завод OSI Food Solutions Duisburg был основан в 1988 году в городе Дуйсбург, в центре Рурской области, а завод OSI Food Solutions Günzburg — в 1979 году в городе Гюнцбург, Германия. Продукция, производимая заводами, поставляется на рынки Германии и других стран мира. Инвестиции компании в оснащение заводов позволяют обеспечить производственный процесс самыми передовыми технологиями. При этом особое внимание уделяется качеству продукции, безопасности пищевых продуктов и труда, окружающей среде и устойчивому развитию по всем параметрам. В результате аудитов и проверок, регулярно проводимых различными организациями, компания была сертифицирована на уровне высоких стандартов (IFS 7, ISO 14001, EMAS III и т. д.).

Мы провели исследование по данному вопросу и установили, что вышеуказанные предприятия являются поставщиками компании McDonald’s Azərbaycan. С этих предприятий в McDonald’s Azərbaycan поставляется мясная и куриная продукция.

Директор по снабжению и качеству McDonald’s Azərbaycan Анар Османов ответил на несколько вопросов. - Скажите, пожалуйста, каким образом McDonald’s Azərbaycan проводит отбор поставщиков пищевой продукции? Какие критерии являются определяющими в процессе отбора? - Прежде всего, отмечу, что в соответствии с законом «О пищевой безопасности», McDonald's Azərbaycan совместно с Ассоциацией контроля качества продукции (АКТА) организовал проверку своих поставщиков. В связи с высокими стандартами McDonald's, каждый из наших поставщиков регулярно проходит строгие проверки, включая аудиты от независимых международных аудиторских компаний. Эти проверки охватывают все сферы, начиная с условий труда и заканчивая обеспечением безопасности, включая также наблюдение за содержанием животных и контроль каждого этапа производства. - Насколько нам известно, McDonald’s Azərbaycan активно развивает сотрудничество с местными (азербайджанскими) поставщиками. Проходят ли они такой же тщательный отбор? - Есть основополагающие требования по безопасности и по контролю качества продукции. Наши специалисты тщательно оценивают соответствие этим стандартам. Мы выбираем партнеров, которые способны гарантировать высокое качество и разделяют нашу корпоративную политику. В свою очередь, мы поддерживаем их развитие, включая возможности экспорта. Локализация производства также способствует созданию новых рабочих мест в регионе, и мы активно поддерживаем национальных производителей, способствуя развитию местного бизнес-сообщества. McDonald's, через свою политику ответственного партнерства, мотивирует поставщиков, стремящихся к долгосрочному сотрудничеству, внедрять инновационные технологии, системы контроля качества и обеспечения безопасности труда, помогая им стать лидерами в своей отрасли.