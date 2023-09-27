Немецкие поставщики McDonald’s Azərbaycan успешно прошли оценивание AQTA
Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) провело оценивание на производственных предприятиях OSI Food Solutions Duisburg и OSI Food Solutions Günszburg, расположенных в Федеративной Республике Германия и экспортирующих в Азербайджан мясную и куриную продукцию, и одобрило импорт данной продукции на территорию нашей республики.
Данные объекты были утверждены в соответствии с результатами оценивания, проведенного на месте специалистами Азербайджанского института продовольственной безопасности.
В ходе оценивания были проведены осмотры помещений для приема мяса, обработки, а также подсобных помещений этих предприятий. Наряду с этим, на объектах была осуществлена проверка соответствия ветеринарно-санитарным, санитарно-гигиеническим и санитарно-техническим требованиям. В связи с тем, что было установлено соблюдение соответствующих требований в отношении безопасности пищевых продуктов, деятельность на этих предприятиях была признана приемлемой.
Следует отметить, что завод OSI Food Solutions Duisburg был основан в 1988 году в городе Дуйсбург, в центре Рурской области, а завод OSI Food Solutions Günzburg — в 1979 году в городе Гюнцбург, Германия. Продукция, производимая заводами, поставляется на рынки Германии и других стран мира.
Инвестиции компании в оснащение заводов позволяют обеспечить производственный процесс самыми передовыми технологиями. При этом особое внимание уделяется качеству продукции, безопасности пищевых продуктов и труда, окружающей среде и устойчивому развитию по всем параметрам.
В результате аудитов и проверок, регулярно проводимых различными организациями, компания была сертифицирована на уровне высоких стандартов (IFS 7, ISO 14001, EMAS III и т. д.).
Мы провели исследование по данному вопросу и установили, что вышеуказанные предприятия являются поставщиками компании McDonald’s Azərbaycan. С этих предприятий в McDonald’s Azərbaycan поставляется мясная и куриная продукция.
Директор по снабжению и качеству McDonald’s Azərbaycan Анар Османов ответил на несколько вопросов.
- Скажите, пожалуйста, каким образом McDonald’s Azərbaycan проводит отбор поставщиков пищевой продукции? Какие критерии являются определяющими в процессе отбора?
- Прежде всего, отмечу, что в соответствии с законом «О пищевой безопасности», McDonald's Azərbaycan совместно с Ассоциацией контроля качества продукции (АКТА) организовал проверку своих поставщиков.
В связи с высокими стандартами McDonald's, каждый из наших поставщиков регулярно проходит строгие проверки, включая аудиты от независимых международных аудиторских компаний. Эти проверки охватывают все сферы, начиная с условий труда и заканчивая обеспечением безопасности, включая также наблюдение за содержанием животных и контроль каждого этапа производства.
- Насколько нам известно, McDonald’s Azərbaycan активно развивает сотрудничество с местными (азербайджанскими) поставщиками. Проходят ли они такой же тщательный отбор?
- Есть основополагающие требования по безопасности и по контролю качества продукции. Наши специалисты тщательно оценивают соответствие этим стандартам. Мы выбираем партнеров, которые способны гарантировать высокое качество и разделяют нашу корпоративную политику. В свою очередь, мы поддерживаем их развитие, включая возможности экспорта. Локализация производства также способствует созданию новых рабочих мест в регионе, и мы активно поддерживаем национальных производителей, способствуя развитию местного бизнес-сообщества.
McDonald's, через свою политику ответственного партнерства, мотивирует поставщиков, стремящихся к долгосрочному сотрудничеству, внедрять инновационные технологии, системы контроля качества и обеспечения безопасности труда, помогая им стать лидерами в своей отрасли.
Напомним, в соответствии с Законом «О продовольственной безопасности» утверждение зарубежных предприятий, экспортирующих продовольственные товары в Азербайджан, осуществляется на месте или в формате онлайн-оценивания.
В связи с этим, Агентство пищевой безопасности посредством СМИ регулярно доводит до сведения общественности итоги данных проверок.