Баку желает только хорошего армянам Карабаха

Баку не хочет массового исхода из Карабаха и не побуждает армянских жителей региона уезжать. Об этом в интервью Reuters рассказал посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов.

Он сказал, что Азербайджан еще не имел шанса доказать искреннее стремление предоставить безопасные и лучшие условия жизни тем этническим армянам, которые решат остаться в Карабахском регионе Азербайджана.