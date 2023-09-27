Алиев поручил отметить юбилей Зии Буниятова
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея академика Зии Буниятова.
В целях обеспечения проведения 100-летнего юбилея академика Зии Буниятова, внесшего ценный вклад в развитие исторической науки в Азербайджане, Национальной Академии наук Азербайджана подготовить и реализовать план мероприятий, связанных с юбилеем, а Кабмину – решить вопросы, вытекающие из распоряжения.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!