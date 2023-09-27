Скидка от AZAL в честь Дня туризма

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) запускает новую акцию в честь отмечаемого 29 сентября в стране Дня работников туризма. Только 29 сентября каждый пассажир, приобретая авиабилет, сможет воспользоваться скидкой в 29% на все направления авиакомпании, сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Билеты в рамках акции можно приобрести на даты с 29 сентября по 28 октября 2023 года в кассах AZAL и через аккредитованные агентства авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии».

Акция не распространяется на чартерные и код-шеринговые рейсы «Азербайджанских Авиалиний».