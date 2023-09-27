Госсекретарь США допустил встречу Путина с Байденом

«Никогда не говори никогда», - ответил он, отвечая на вопрос журналистов о возможности проведения встречи двух лидеров.

Ранее Байден заявил, что на встрече с Путиным два года назад отказался предоставить гарантии неприсоединения Украины к Североатлантическому альянсу.

По его словам, российский президент потребовал от США обязательств, что Украина не будет в НАТО. «Я ответил: «Мы этого не сделаем, потому что есть политика открытых дверей. И мы не будем ни от кого запираться», - заявил глава Белого дома.