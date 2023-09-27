Госсекретарь США допустил встречу Путина с Байденом
Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил встречу президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным.
«Никогда не говори никогда», - ответил он, отвечая на вопрос журналистов о возможности проведения встречи двух лидеров.
Ранее Байден заявил, что на встрече с Путиным два года назад отказался предоставить гарантии неприсоединения Украины к Североатлантическому альянсу.
По его словам, российский президент потребовал от США обязательств, что Украина не будет в НАТО. «Я ответил: «Мы этого не сделаем, потому что есть политика открытых дверей. И мы не будем ни от кого запираться», - заявил глава Белого дома.