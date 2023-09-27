Азербайджан передал России Байрамова, Елизарова и Козлова

Генпрокуратура Азербайджана поддержала ходатайство российских коллег о передаче Москве граждан России Мустафы Байрамова, Виктора Елизарова и Михаила Козлова для привлечения к уголовной ответственности.

Указанные лица были задержаны по прибытии в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

28 сентября в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Минюста задержанные были переданы российским властям.