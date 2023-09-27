Глава турецкого парламента сулит выгоду
Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией принесет выгоду всем странам региона, заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш, выступая на 1-й сессии Конференции председателей парламентов стран Совета Европы в Дублине.
Куртулмуш отметил, что международные организации не выполнили свои обязательства в вопросе освобождения Карабахского региона от армянской оккупации.
"В результате, Азербайджан самостоятельно освободил свои земли в ходе 44-дневной Отечественной войны", - сказал он.
Политик подчеркнул, что подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном принесет выгоду всем странам региона.
Куртулмуш также подчеркнул, что открытие Зангезурского коридора отвечает интересам всех региональных акторов.