Что азербайджанская армия обнаружила в Карабахе

Минобороны Азербайджана опубликовало очередной список военной техники, оружия и боеприпасов ВС Армении, конфискованных в Карабахе по состоянию на 28 сентября.

Оружие

1. Стрелковое оружие – 1151

2. Гранатометы – 84

3. Пушки и гаубицы – 16

4. Минометы – 39

5. Противотанковые средства – 22

6. Средства ПВО – 132

Техника

1. Бронетехника – 18

2. Автомобильная техника – 120

3. Прицепы – 21

4. Вспомогательная техника – 5

Боеприпасы

1. Ракеты – 984

2. Снаряды для пушек и гаубиц – 2722

3. Зенитные снаряды – 2627

4. Минометные снаряды – 6653

5. Гранаты – 2266

6. Ручные гранаты – 1368

7. Патроны – 652842

8. Прочие боеприпасы – 2132

Приборы

1. Оптические приборы – 216

2. Другие приборы - 31

Снабжение

1. Средства индивидуального снабжения – 677

2. Установки различного вооружения - 8

3. Прочие средства снабжения – 2076