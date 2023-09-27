Что азербайджанская армия обнаружила в Карабахе
Минобороны Азербайджана опубликовало очередной список военной техники, оружия и боеприпасов ВС Армении, конфискованных в Карабахе по состоянию на 28 сентября.
Оружие
1. Стрелковое оружие – 1151
2. Гранатометы – 84
3. Пушки и гаубицы – 16
4. Минометы – 39
5. Противотанковые средства – 22
6. Средства ПВО – 132
Техника
1. Бронетехника – 18
2. Автомобильная техника – 120
3. Прицепы – 21
4. Вспомогательная техника – 5
Боеприпасы
1. Ракеты – 984
2. Снаряды для пушек и гаубиц – 2722
3. Зенитные снаряды – 2627
4. Минометные снаряды – 6653
5. Гранаты – 2266
6. Ручные гранаты – 1368
7. Патроны – 652842
8. Прочие боеприпасы – 2132
Приборы
1. Оптические приборы – 216
2. Другие приборы - 31
Снабжение
1. Средства индивидуального снабжения – 677
2. Установки различного вооружения - 8
3. Прочие средства снабжения – 2076