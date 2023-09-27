США намерены развернуть группу реагирования на Южном Кавказе
Вашингтон намерен разместить на Южном Кавказе группу реагирования на стихийные бедствия на фоне кризиса в Карабахе, сообщает Reuters со ссылкой на заявление руководителя USAID Саманты Пауэр.
По данным агентства, США намерены объявить о своём решении в четверг, 28 сентября.
Отмечается, что группа будет развёрнута с целью координации американской гуманитарной помощи в регионе.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!