США намерены развернуть группу реагирования на Южном Кавказе

Вашингтон намерен разместить на Южном Кавказе группу реагирования на стихийные бедствия на фоне кризиса в Карабахе, сообщает Reuters со ссылкой на заявление руководителя USAID Саманты Пауэр.

По данным агентства, США намерены объявить о своём решении в четверг, 28 сентября.

Отмечается, что группа будет развёрнута с целью координации американской гуманитарной помощи в регионе.