Шушанян ответит за угрозы Пашиняну

Следственный комитет Армении сообщил о задержании активиста из политического движения "Национально-демократический полюс" Мушега Шушаняна. Согласно сообщению, 9 мая текущего года последний опубликовал в YouTube видеоматериал под заголовком "Физическое уничтожение Никола (премьер-министра Армении Пашиняна) оправдано", в котором Шушанян озвучивает призывы к насилию в отношении армянского премьера.

22 сентября Шушанян на странице в "Фейсбуке" сделал запись "Пробуждение армян может начаться лишь при одном условии: если Никол и вся предательская свора подвернутся стихийной смертной казни".

В другой записи говорится: "Никола, любого из его своры, где найдете, уничтожайте, по возможности жестоко, но эффективно, чтобы не уцелели. СНБ, полиция, жду вас".

Учитывая, что в записях имеются признаки преступления, Шушанян был задержан.