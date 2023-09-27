Скончалась Ганира Пашаева
Скончалась председатель Комитета по культуре Милли Меджлиса Ганира Пашаева.
Депутат была помещена в реанимационное отделение Центральной клинической больницы с 23 сентября в связи с серьезными проблемами со здоровьем. Несмотря на все необходимые меры, принятые медицинским персоналом Центральной клинической больницы и привлеченными из Турции врачами-специалистами, спасти жизнь Ганиры Пашаевой не удалось.
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