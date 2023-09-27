«Наша цель финальная - она абсолютно понятна - это осада и штурм Кремля: мы сделаем то, что не получилось сделать у (покойного главы ЧВК «Вагнер» Евгения) Пригожина», - заявил спикер воюющего на стороне Украины легиона «Свобода России» с позывным «Цезарь».

По сообщению пресс-службы легиона, сегодня в Белгородской области России проходит диверсионно-разведывательная операция.