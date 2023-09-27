Иран осваивает Антарктиду
Иран создаст постоянную базу в Антарктиде, заявил в четверг командующий Военно-морским флотом контр-адмирал Шахрам Ирани.
«Мы планируем поднять там иранский флаг и создать постоянную базу», - заявил Ирани, которого цитирует агентство Mehr.
Официальные лица Ирана ранее говорили о необходимости создания постоянной станции в Антарктиде. Например, управляющий директор Иранского национального института океанографии (INIO) Вахид Чегини еще в 2012 году сообщил иранским СМИ, что существуют планы по созданию постоянной станции на Южном полюсе в течение следующих трех лет, но этот план еще не реализован.