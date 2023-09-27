Байрамов в разговоре с госминистром Великобритании опроверг армянские фейки

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с госминистром Великобритании по европейскому региону Лео Доккерти.

Байрамов подробно проинформировал Докерти о текущей ситуации в регионе после антитеррористических мер в Карабахе, а также опроверг утверждения армянской стороны об «этнических чистках» в регионе.

Помимо этого, стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.