Байрамов в разговоре с госминистром Великобритании опроверг армянские фейки
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с госминистром Великобритании по европейскому региону Лео Доккерти.
Байрамов подробно проинформировал Докерти о текущей ситуации в регионе после антитеррористических мер в Карабахе, а также опроверг утверждения армянской стороны об «этнических чистках» в регионе.
Помимо этого, стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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