Россия об открытии генконсульства в Зангезуре

Представители МИД России обсудили с мэром города Горис Сюникской области (Западный Зангезур) Армении перспективы скорейшего открытия генконсульства. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Армении.

«28 сентября 2023 года состоялась встреча руководителя передовой группы МИД России по открытию генерального консульства России в Капане с мэром г. Горис. Обсудили перспективы скорейшего открытия нового российского консульского учреждения, которое значительно упростит доступ проживающих на юге Армении граждан России к консульским услугам», - говорится в сообщении.

Стороны констатировали, что «новое генконсульство внесет вклад в дальнейшее укрепление российско-армянских отношений и стабилизацию ситуации в регионе».