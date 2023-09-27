Россия заявила о войне с Азией

России не стоит полагаться на азиатские страны в вопросе получения современных технологий, поскольку они действуют еще жестче, чем Запад, когда дело касается их интересов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Восточные рынки, мы должны понимать, что они еще более жестки. С нами уже и там идет серьезная война, экономическая война», - сказал он на Московском экономическом форуме.

Собянин отметил, что после разворота России на Восток из-за санкций, введенных за войну с Украиной, азиатские страны решили выжать максимальную выгоду из сложившейся ситуации. В частности, они активно предоставляют своим компаниям различные преференции, «по сути, демпинг», и накручивают цену на их продукцию.

«Никто не хочет дарить технологии - ни в области машиностроения, ни в области авиастроения, ни в области микроэлектроники. Более того, нам открыто говорят: хотите получить какие-то технологии — покупайте в целом продукт», - пожаловался Собянин.

По его словам, Россия сталкивается с еще более сильным давлением, когда отказывается идти на такие условия, ссылаясь на то, что ей «нужны в лучшем случае комплектующие», которые она собирается заменить «в скором времени». «Нам говорят: «Мы это понимаем, поэтому не собираемся это делать, по крайней мере, по нормальным ценам. Вот двойная цена — пожалуйста», - рассказал Собянин.

Мэр Москвы призвал извлечь уроки из «сотрудничества» с Востоком и учитывать их при планировании экономики на всех уровнях. По его мнению, вместо того, чтобы полагаться на азиатские страны, нужно развивать производство технологий в самой России.