В Роттердаме открыли стрельбу по людям, есть жертвы ВИДЕО

В Роттердаме неизвестный устроил стрельбу в местной больнице, погибли три человека, включая 14-летнюю девочку, сообщает полиция.

В начале подозреваемый устроил стрельбу в квартире, где ранил двух человек. Затем он поджёг апартаменты. После этого он отправился в ближайшую больницу, где начал стрельбу в студенческой аудитории.

Стрелок задержан.