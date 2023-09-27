В Роттердаме открыли стрельбу по людям, есть жертвы ВИДЕО
В Роттердаме неизвестный устроил стрельбу в местной больнице, погибли три человека, включая 14-летнюю девочку, сообщает полиция.
В начале подозреваемый устроил стрельбу в квартире, где ранил двух человек. Затем он поджёг апартаменты. После этого он отправился в ближайшую больницу, где начал стрельбу в студенческой аудитории.
Стрелок задержан.
September 28, 2023
September 28, 2023
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