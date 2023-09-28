Проармянский сенатор отказывается уходить в отставку

Обвиняемый в коррупции сенатор от штата Нью-Джерси Роберт Менендес на закрытой встрече с коллегами из Демократической партии США объявил, что не намерен покидать свой пост. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сенатора-демократа от штата Западная Вирджиния Джо Манчина.

По его данным, Менендес заявил о намерении сохранить за собой место в верхней палате Конгресса, несмотря на многочисленные призывы однопартийцев подать в отставку. Он также отказался отвечать на вопрос, будет ли он сотрудничать с сенатским расследованием, затрагивающим его коррупционное дело.

22 сентября прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила о выдвижении обвинений против Менендеса. Как утверждает обвинение, законодатель и его супруга были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из штата Нью-Джерси и получили сотни тысяч долларов в качестве взяток. Сенатор получал наличные деньги, золотые слитки, дорогие автомобили и прочие ценные вещи.

По версии прокуратуры, Менендес предоставлял чувствительную правительственную информацию и оказывал давление на сотрудников Министерства сельского хозяйства США, действуя в интересах Египта. В частности, Менендес мог влиять на решения исполнительной власти, касающиеся военных продаж и помощи Египту.