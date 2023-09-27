Украина берет Крым под огневой контроль

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Крым постепенно берется под огневой контроль со стороны Украины. Он подчеркнул, что перерезание направления обеспечения российской воинской группировки является стратегической задачей украинских сил.

Подоляк объяснил, что речь идет о взятии под огневой контроль Керченского пролива и уничтожении огромной складской инфраструктуры россиян на Крымском полуострове. «Сейчас 80% обеспечения оккупантов происходит именно через Крым, поэтому события на полуострове - не просто уничтожение каких-то офицеров или какого-то штаба».

Представитель Офиса Зеленского заявил, что россияне в Крыму постоянно ожидают опасности: «Они сегодня живут также под ожиданием атак, под сиренами уже постоянно. Они понимают, что Крым - это территория огромной опасности. Воздушное пространство уже не так контролируется.

Мы уже привыкли к тому, что Россия постоянно говорит, что у них «аналогов нет», но на сегодняшний день две ключевые системы «Триумф» уничтожены в Крыму. Крым сегодня – это ключ к существенному уменьшению боевых возможностей российских оккупационных группировок», – подчеркнул Подоляк.