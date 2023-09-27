НАТО окружит Россию истребителями

Ряд стран Восточной и Северной Европы, в том числе недавно вступившая в НАТО Финляндия, резко нарастили закупки американских истребителей пятого поколения F-35 на фоне войны России в Украине.

В среду, 27 сентября, премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил о решении приобрести у США 24 таких самолета. Истребители будут поступать в Чехию партиями с 2031 по 2035 год.

26 сентября Румыния объявила о намерении купить у США 48 истребителей F-35. Минобороны республики направило в парламент запрос на одобрение сделки. Первая партия — 32 боевых самолета — обойдется бюджету страны в 6,14 млрд евро, еще 16 будут приобретены позже. Министр национальной обороны Анджел Тылвэр уточнил, что самолеты F-35 поступят в страну в 2032 году.

Ранее контракт с США на поставку 32 истребителей F-35 за $4,6 млрд подписала Польша. В апреле этого года министр обороны республики Мариуш Блащак сообщил, что первые самолеты будут готовы уже в 2024 году.

В 2022 году Финляндия заключила соглашение о закупке 64 истребителей F-35. Общая сумма контракта составляет около 10 млрд евро. Самолеты начнут поступать в страну с 2026 года.

Кроме того, этим летом Дания заявила о намерении заменить свои F-16 на F-35 раньше, чем изначально планировалось. Ранее страна заказала 27 истребителей пятого поколения у США. Первые четыре F-35 прибыли на аэродром Скридструп 14 сентября. Полностью поставка будет выполнена к 2027 году.

Норвегия также заменила свои F-16 на F-35. Парк F-35 должен выйти на полную боевую готовность в 2025 году.

Все перечисленные страны входят в НАТО. Таким образом, в перспективе вблизи российских границ разместятся 247 истребителей F-35.