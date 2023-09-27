Израиль: Иранские беспилотники – это только цветочки

Иранские беспилотники, которые убивают невинных мирных граждан, являются лишь рекламой того, что увидит мир, если срок действия ракетного эмбарго в отношении Ирана истечет через месяц, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

«У Ирана будет свобода действий по размещению современных ракет, и все это параллельно с гонкой с целью обладания ядерным оружием. Перед лицом иранской агрессии международное сообщество должно предпринять серьезные действия», – заявил Галант.

Ранее сообщалось, что Иран может заключить с Россией соглашение о новых поставках своих беспилотников и ракет после 18 октября, когда истечет срок действия ограничений на иранские вооружения, предусмотренных резолюцией 2231 Совета безопасности ООН.