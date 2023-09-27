Хикмет Гаджиев о гуманизме Азербайджана
Азербайджанское правительство немедленно отреагировало на гуманитарные нужны в Карабахе, направив продовольствие, топливо, медикаменты, средства гигиены, машины скорой помощи, транспортные средства, пожарных и многое другое, написал в соцсети X помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
Гаджиев приложил к публикации инфографик о направленной помощи.
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