Хикмет Гаджиев о гуманизме Азербайджана

Азербайджанское правительство немедленно отреагировало на гуманитарные нужны в Карабахе, направив продовольствие, топливо, медикаменты, средства гигиены, машины скорой помощи, транспортные средства, пожарных и многое другое, написал в соцсети X помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Гаджиев приложил к публикации инфографик о направленной помощи.