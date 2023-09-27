Украина просит мирных жителей покинуть Крым

Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала граждан Российской Федерации, которые находятся в Крыму, покинуть полуостров до начала его деоккупации, ведь потом не будет возможности быстро и безопасно эвакуироваться.

«На что рассчитывают многие тысячи россиян, которые в последние годы незаконно заехали в наш Крым. Потому что, как правило, все неприятное случается вдруг. Когда упадет Крымский мост (это вопрос времени, это очевидно), когда будет перерезан сухопутный коридор, когда начнутся наземные бои на полуострове, что они будут делать?» - написала она в своем телеграм-канале.

Верещук констатировала, что быстро покинуть полуостров тысячам гражданских будет очень сложно, ведь с перерезанными путями, когда вокруг бои, осуществить это нереально. Она призвала россиян, которые находятся в Крыму, скорее уехать.

«Поэтому обращаюсь к гражданским россиянам, которые незаконно находятся на полуострове. Пребывание в украинском Крыму для вас опасно, уезжайте. Не пренебрегайте», — подчеркнула украинский вице-премьер.