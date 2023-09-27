Российские добровольцы сообщили о выполнении задач в Белгороде

Штурмовая группа воюющего на стороне Украины легиона «Свобода России» сообщила об успешном рейде в Белгородскую область и «выполнении поставленных задач», говорится в публикации легиона в телеграме.

«Штурмовая группа Легиона выполнила задачи на территории Белгородской области Свободной России. Проведя около суток на Белгородчине, смело можем сказать: поставленные задачи - выполнены, все легионеры - целы и невредимы.

Противник понес потери в живой силе и технике. Напоминаем путинским псам режима: наши рейды на территорию России - ваша новая реальность. Это будет происходить в любой нужный для нас и неожиданный для вас момент.

Вы можете сколько угодно скрывать потери, но сами прекрасно знаете, сколько похоронок выписываете матерям своих подчиненных. Мы не остановимся: потому что Россия - наш дом, и мы будем бороться, пока не освободим ее. За Россию! За свободу!» - отмечается в сообщении.