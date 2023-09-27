Однобокое и предвзятое отношение к ситуации на Южном Кавказе вовсе не способствует усилиям по установлению длительного мира в нашем регионе, заявила председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова на встрече с председателем Национальной ассамблеи Франции Яэль Браун-Пиве в Дублине, критикуя демонстрируемое Францией пристрастное отношение к Азербайджану.

Гафарова припомнила множество заявлений и резолюций, принятых обеими палатами парламента Франции и негативно повлиявших на нормализацию между Азербайджаном и Арменией и на мирный процесс в целом.

По ее словам, эти документы противоречили международным правовым принципам, в то же время демонстрируя сомнительный подход к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. На самом же деле, отметила спикер, все эти шаги поддерживали сепаратизм на азербайджанской территории и пустыми искушениями придавали дерзости реваншистским силам в Армении.

Гафарова также вспомнила о поездке Яэль Браун-Пиве в Армению в 2023-м году, заметив, что если французский спикер вслед за Арменией посетила бы Азербайджан, то у нее появилась бы хорошая возможность ознакомиться и с азербайджанской точкой зрения.

Спикер Милли Меджлиса обратила внимание собеседницы на то, что за все 30 лет Азербайджан не видели случая, чтобы Франция осудила оккупацию Арменией азербайджанских территорий, разрушение там наших городов и сел, памятников истории и культуры.

Было отмечено, что французская сторона никогда не говорила о правах около миллиона азербайджанцев, столкнувшихся с армянской политикой этнических чисток и ставших беженцами из Армении и вынужденными переселенцами из Карабаха.