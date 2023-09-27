Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 05:02

Конец нынешнего сентября ознаменовался повышенной дипломатической активностью коллективного Запада в отношении государств Центральной Азии. Прошедший в Нью-Йорке 19 сентября саммит «Центральная Азия — США» («C5+1») с участием президентов США, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также примкнувшего к этому ареопагу госсекретаря Энтони Блинкена стал для дипломатов коллективного Запада чем-то вроде выстрела из стартового пистолета.

Только президенты центральноазиатских государств региона вернулись домой – а уже пора вновь собираться в дорогу, поскольку уже сегодня 29 сентября состоится их встреча с канцлером Германии. Тем временем недавно в Колледже Европы состоялась встреча послов стран Центральной Азии в Бельгии с экс-главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и представителями руководства дипслужбы ЕС. Параллельно с саммитом С5+1 состоялся также и первый парламентский форум Центральная Азия – Корея, который Сеул планирует сделать регулярной платформой партнерства. С аналогичной инициативой выступил и Токио. А буквально два дня назад глава Центрального командования (CENTCOM) сооруженных сил США Майкл Курилла посетил Ташкент, где обсудил с минобороны Узбекистана «достижения в военной сфере и возможности продолжения сотрудничества по вопросам, которые планируется реализовать в будущем». Одновременно с этим визитом в Ташкенте состоялась конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии. Помимо Куриллы на ней присутствовали высокопоставленные военные чиновники министерств обороны Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, США и Пакистана.

Как видим, интерес к Центральной Азии на коллективном Западе сейчас огромен – но пока без конкретных договоренностей и подписанных соглашений, все на уровне заявлений о намерениях и без взаимных обязательств. Пока перед странами региона западные партнеры лишь развернули красочное панно, на котором красиво изображены перспективы Центральной Азии в случае ее партнерства с этим самым Западом. И, естественно, в случае их выхода из сферы влияния России – и, нет-нет, что вы, не разрыва, такие слова не употребляются, так, легкого охлаждения контактов с Китаем. А заодно, чтобы, видимо, два раза не вставать, еще и с Турцией. Это и является лейтмотивом всех проходящих встреч дипломатов и военных Центральной Азии с их западными коллегами. Последний раз в таком состоянии «разборчивой невесты» регион оказывался только в начале 2000-х, когда коллективному Западу срочно понадобились военные базы в Центральной Азии в связи со вторжением международного контингента в Афганистан. Кстати, воспоминания о том, как в этом деле Вашингтону активно помогал Кремль сейчас в Москве под запретом, но – из памяти этот факт никуда не выкинуть.