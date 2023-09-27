Западу срочно нужно немного Центральной Азии наша корреспонденция
Конец нынешнего сентября ознаменовался повышенной дипломатической активностью коллективного Запада в отношении государств Центральной Азии.
Прошедший в Нью-Йорке 19 сентября саммит «Центральная Азия — США» («C5+1») с участием президентов США, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также примкнувшего к этому ареопагу госсекретаря Энтони Блинкена стал для дипломатов коллективного Запада чем-то вроде выстрела из стартового пистолета.
Только президенты центральноазиатских государств региона вернулись домой – а уже пора вновь собираться в дорогу, поскольку уже сегодня 29 сентября состоится их встреча с канцлером Германии. Тем временем недавно в Колледже Европы состоялась встреча послов стран Центральной Азии в Бельгии с экс-главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и представителями руководства дипслужбы ЕС.
Параллельно с саммитом С5+1 состоялся также и первый парламентский форум Центральная Азия – Корея, который Сеул планирует сделать регулярной платформой партнерства. С аналогичной инициативой выступил и Токио.
А буквально два дня назад глава Центрального командования (CENTCOM) сооруженных сил США Майкл Курилла посетил Ташкент, где обсудил с минобороны Узбекистана «достижения в военной сфере и возможности продолжения сотрудничества по вопросам, которые планируется реализовать в будущем». Одновременно с этим визитом в Ташкенте состоялась конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии. Помимо Куриллы на ней присутствовали высокопоставленные военные чиновники министерств обороны Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, США и Пакистана.
Как видим, интерес к Центральной Азии на коллективном Западе сейчас огромен – но пока без конкретных договоренностей и подписанных соглашений, все на уровне заявлений о намерениях и без взаимных обязательств. Пока перед странами региона западные партнеры лишь развернули красочное панно, на котором красиво изображены перспективы Центральной Азии в случае ее партнерства с этим самым Западом.
И, естественно, в случае их выхода из сферы влияния России – и, нет-нет, что вы, не разрыва, такие слова не употребляются, так, легкого охлаждения контактов с Китаем. А заодно, чтобы, видимо, два раза не вставать, еще и с Турцией. Это и является лейтмотивом всех проходящих встреч дипломатов и военных Центральной Азии с их западными коллегами.
Последний раз в таком состоянии «разборчивой невесты» регион оказывался только в начале 2000-х, когда коллективному Западу срочно понадобились военные базы в Центральной Азии в связи со вторжением международного контингента в Афганистан. Кстати, воспоминания о том, как в этом деле Вашингтону активно помогал Кремль сейчас в Москве под запретом, но – из памяти этот факт никуда не выкинуть.
Правда, «обещать – не значит жениться», и большая часть золотых гор, которые сулил Запад тогда странам региона так и остались неисполненными. Но для западных дипломатов это не помеха, и сейчас процесс соблазнения «разборчивой невесты» пошел на второй круг. Цели, правда, поменялись, теперь они все больше антироссийские, а также чуть-чуть антикитайские и антитурецкие, но обещания те же – «всем будет счастье», если не перегружать читателя подробным списком экономических, политических и военных предложений, которые за последний месяц получил регион от коллективного Запада.
Препятствия китайским логистическим проектам в регионе, создание барьеров для российского «параллельного импорта» через государства Центральной Азии, доступ к разработке природных ресурсов региона, от нефти и газа до редкоземельных металлов и ограничение экспорта турецких вооружений сюда – вот конечные цели ухаживаний коллективного Запада за «разборчивой центральноазиатской невестой».
И есть шансы на то, что западные щедрые предложения партнерства вполне могут вскружить центральноазиатским элитам головы, во всяком случае – некоторым из них, и в некоторых государствах. Признаки общности интересов на уровне всего региона только формируются, достаточно внутрирегиональных противоречий и конфликтов, да и межгосударственной конкуренции между крупнейшими странами региона, Казахстаном и Узбекистаном, никто не отменял. Проще говоря, Запад-то знает, чего он хочет от Центральной Азии, а вот отчетливо ли знают в регионе, чего хотят от Запада – большой вопрос, обсуждать который центральноазиатской пятерке еще предстоит.
Поэтому, сейчас как раз такая ситуация, когда ничего нельзя исключать. Главное, чтобы Центральная Азия не заблудилась на перекрестке интересов великих держав, не увлеклась посулами и приняла взвешенное решение. Прежде всего - в своих интересах.