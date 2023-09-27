Икрам Нур, автор haqqin.az 05:17

Израильская Служба общей безопасности (ШАБАК) предотвратила попытку Ирана организовать покушение на министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира, а также депутата Кнессета Йегуду Глика. Иранские разведчики, по всей видимости, забыли старое доброе правило – не поручать агентам задач, которые им явно не по силам. В результате – и покушение на израильского министра провалили, и свою агентурную ячейку засветили. В итоге окружная прокуратура Хайфы выдвинула обвинения против двух граждан Израиля: 23-летнего Хамада Хаммади из Назарета и 18-летнего Йосефа Хамада из деревни Мукейбле. Первому предъявлено обвинение в контакте с иностранным агентом, поджоге и оказании помощи незаконному резиденту (термин, обычно используемый для обозначения палестинцев, въезжающих в Израиль без разрешения). Второму – в поджоге.

У остальных троих, арестованных по этому делу – ситуация серьезнее. Палестинцам - 47-летнему Мураду Камамадже из деревни Кефар-Даан на Западном берегу, 34-летнему Хасану Муджариме из города Дженин на Западном берегу и 45-летнему Зиаду Шанти, также уроженцу Дженина – обвинения предъявил уже военный суд. Как сообщает ШАБАК, израильская контрразведка, они обвиняются в «серьезных преступлениях против безопасности». Эти трое палестинцев, если судить по сообщениям контрразведчиков, и составляли ядро ячейки, работавшей на иранскую разведку. Причем, Камамадж и Муджарим были завербованы оперативником из Ирана в Иордании. Поначалу они участвовали в переброске оружия из этой страны на Западный берег, а затем были туда и переброшены, уже с заданием организовывать диверсии – взрывать автомобили, АЗС и все, что подвернется под руку. Судя по всему, работали они качественно, можно сказать – с огоньком. А потому иранская разведка решила использовать их в более серьезной операции. Они связались еще с одним агентом иранцев, Зиаду Шанти, который к этому времени дорос до роли вербовщика. Именно он и завербовал молодого Хамада Хаммади, которому пообещал для начала тысячу шекелей за каждую подожженную или взорванную машину. А потом – и более серьезную работу.