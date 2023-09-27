Плохи дела у иранской разведки в Израиле горячая тема
Израильская Служба общей безопасности (ШАБАК) предотвратила попытку Ирана организовать покушение на министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира, а также депутата Кнессета Йегуду Глика.
Иранские разведчики, по всей видимости, забыли старое доброе правило – не поручать агентам задач, которые им явно не по силам. В результате – и покушение на израильского министра провалили, и свою агентурную ячейку засветили.
В итоге окружная прокуратура Хайфы выдвинула обвинения против двух граждан Израиля: 23-летнего Хамада Хаммади из Назарета и 18-летнего Йосефа Хамада из деревни Мукейбле. Первому предъявлено обвинение в контакте с иностранным агентом, поджоге и оказании помощи незаконному резиденту (термин, обычно используемый для обозначения палестинцев, въезжающих в Израиль без разрешения). Второму – в поджоге.
У остальных троих, арестованных по этому делу – ситуация серьезнее. Палестинцам - 47-летнему Мураду Камамадже из деревни Кефар-Даан на Западном берегу, 34-летнему Хасану Муджариме из города Дженин на Западном берегу и 45-летнему Зиаду Шанти, также уроженцу Дженина – обвинения предъявил уже военный суд. Как сообщает ШАБАК, израильская контрразведка, они обвиняются в «серьезных преступлениях против безопасности».
Эти трое палестинцев, если судить по сообщениям контрразведчиков, и составляли ядро ячейки, работавшей на иранскую разведку. Причем, Камамадж и Муджарим были завербованы оперативником из Ирана в Иордании. Поначалу они участвовали в переброске оружия из этой страны на Западный берег, а затем были туда и переброшены, уже с заданием организовывать диверсии – взрывать автомобили, АЗС и все, что подвернется под руку.
Судя по всему, работали они качественно, можно сказать – с огоньком. А потому иранская разведка решила использовать их в более серьезной операции. Они связались еще с одним агентом иранцев, Зиаду Шанти, который к этому времени дорос до роли вербовщика. Именно он и завербовал молодого Хамада Хаммади, которому пообещал для начала тысячу шекелей за каждую подожженную или взорванную машину. А потом – и более серьезную работу.
Когда Хаммади поджег четыре автомобиля в городе Хайфа, Шанти доложил своему куратору из иранской разведки, что проверку новый агент прошел, и его вполне можно привлекать к чему-то более масштабному. Тегеран дал согласие – и допустил серьезную ошибку, поручив Шанти привлечь Хаммади к подготовке покушения на Итамара Бен Гвира, а также депутата Кнессета Йегуду Глика.
Здесь нужно заметить, что к тому времени израильтяне уже знали, что на министра готовится покушение, причем информация об этом пришла к ним из Тегерана. В чем нет ничего удивительного, а просто подтверждает тезис о том, что в разведке Корпуса стражей исламской революции, которая и затевала эту операцию, давно и серьезно «течет», кто-то там в немалых чинах завербован Моссадом.
Поэтому, когда в поле зрения контрразведки засветился Хаммади, усердно фотографирующий все места, где бывает Бен Гвир и Глик, а также объекты на маршрутах, по которым они перемещаются – картина для них стала ясной. Ну а уж выявить ближайшее окружение Хаммади и его контакты вообще труда не составило, поскольку о конспирации молодой иранский агент имел самое поверхностное представление.
Дальше уже была проза контрразведывательного процесса. Раз их решили арестовать означает только одно – в качестве объекта оперативной игры они особого интереса не представляли, а дополнительную информацию от них можно было получить и без особых ухищрений, простым допросом. Что, собственно, и произошло, созданная иранской разведкой агентурная ячейка была полностью ликвидирована.
Само собой, она у КСИР в Израиле не единственная. Но ШАБАК стремительно учится их выявлять внутри еврейского государства, а это означает только одно – внутри Израиля дела у иранских разведчиков становятся все хуже и хуже.